Трамп не хочет допускать советника на слушания в Конгрессе по "российскому делу"

Новости мира: Президент США хочет запретить своему советнику Дону Макгану рассказывать о "российском деле".

Дональд Трамп стремится не допустить появления своего советника Дона Макгана на слушаниях в Конгрессе по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы.

Об этом заявила в среду советник Белого дома Келлиан Конуэй, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Исполнительная привилегия находится на рассмотрении (президента США – ред.). Это его право, и это позволяет наша демократия и наше конституционное правительство", - подчеркнула представитель Белого дома.

Исполнительный привилегия – это право президента США и других членов исполнительной власти отклонять вызовы на слушания и официальные запросы на информацию со стороны Конгресса и судебной ветви власти.

Накануне Палата представителей, которая контролируется демократами, направила несколько официальных повесток относительно получения дополнительной информации после обнародования отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском деле". В частности, на слушания в Конгресс вызван советник Белого дома Дон Макган. БлокированиеТрампом повесток Конгресса может привести к ответной реакции со стороны законодателей и, как следствие, к обострению противостояния между центрами власти в США.