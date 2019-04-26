Скачать
Пятница, 26.04.2019
Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
Неизвестные надругались над руинами синагоги "Золотая Роза"
Неизвестные надругались над руинами синагоги "Золотая Роза"
Шахтер примет Динамо 22 мая
Шахтер примет Динамо 22 мая
Самое главное - это поймать момент
Самое главное - это поймать момент

Трамп сообщил, что примет в Белом доме лидера Китая

Трамп сообщил, что примет в Белом доме лидера Китая
05:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В ближайшее время Дональд Трамп встретится с китайским лидером Си Цзиньпином в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет китайского лидера Си Цзиньпина в Белом доме в контексте завершения переговоров в торговом противостоянии двух стран и возможного подписания мирного соглашения.

С таким заявлением он выступил в четверг перед журналистами в Белом доме, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"У нас скоро будет председатель Си", - заметил американский лидер.

Трамп не хочет допускать советника на слушания в Конгрессе по "российскому делу"

В то же время, стало известно, что министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтгайзер ближайшие дни отправляются с визитом в Китай с целью достижения окончательных договоренностей в длительных спорах. После этого, в начале мая Вашингтон посетит вице-премьер-министр Китая Лю Хи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Вашингтон, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Белый Ддом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
02 Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
03 Кривонос о российских паспортах в ОРДЛО: Идет повторение ситуации, как в Абхазии
04 Команда Зеленского готовит законопроект по возвращению статьи за незаконное обогащение
05 Мингарелли рассказал об огромном разрыве в представлении Европы об Украине и реальностью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Грецию всколыхнуло землетрясение
Грецию всколыхнуло землетрясение
Трамп сообщил, что примет в Белом доме лидера Китая
Трамп сообщил, что примет в Белом доме лидера Китая
Для Нотр-Дама на 3D-принтере напечатали горгулию
Для Нотр-Дама на 3D-принтере напечатали горгулию
То, что вы не знали о нефти: малоизвестные факты
То, что вы не знали о нефти: малоизвестные факты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь