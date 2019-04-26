Трамп сообщил, что примет в Белом доме лидера Китая

Новости мира: В ближайшее время Дональд Трамп встретится с китайским лидером Си Цзиньпином в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет китайского лидера Си Цзиньпина в Белом доме в контексте завершения переговоров в торговом противостоянии двух стран и возможного подписания мирного соглашения.

С таким заявлением он выступил в четверг перед журналистами в Белом доме, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"У нас скоро будет председатель Си", - заметил американский лидер.

В то же время, стало известно, что министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтгайзер ближайшие дни отправляются с визитом в Китай с целью достижения окончательных договоренностей в длительных спорах. После этого, в начале мая Вашингтон посетит вице-премьер-министр Китая Лю Хи.