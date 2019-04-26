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Трамп: Я молодой энергичный человек

Трамп: Я молодой энергичный человек
19:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп заявил, что он молод и энергичен, чтобы занимать пост президента США.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он чувствует себя молодым, и поэтому может работать на посту главы государства.

"Ну, я себя чувствую молодым человеком. Я так молод. Я поверить в это не могу... Я молодой энергичный человек", - заявил президент, отвечая на вопрос, в каком возрасте уже поздно становиться президентом.

В то же время, Д.Трамп отметил, что не может определить, не слишком ли стар демократ Джо Байден для президентского поста. "Я смотрю на Джо. Вот про него я не знаю", - сказал Д.Трамп.

Когда у президента спросили, слишком ли пожилой Дж.Байден для того, чтобы быть президентом, Д.Трамп ответил, что он бы "никогда не стал говорить, что кто-то слишком пожилой".

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Президенту Д.Трампу 72 года, Дж.Байдену, который в четверг объявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году, 76 лет. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс также заявлял, что намерен бороться за президентское кресло в качестве кандидата от Демократической партии. Б.Сандерсу в настоящее время 77 лет.

Эксперты полагают, что Дж.Байден может стать главным оппонентом Д.Трампа, если его выдвинут кандидатом в президенты от Демократической партии США.

В настоящее время Д.Трамп является самым пожилым человеком, занявшим должность президента США.

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Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы в США.
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