Трамп "высоко оценивает" усилия РФ и КНДР по денуклеаризации

Новости мира: Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры президента РФ и лидера КНДР по актуальным вопросам.

Глава Белого дома Дональд Трамп по итогам встречи во Владивостоке президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что высоко оценивает заявления российского лидера, заявил президент США перед журналистами.

Президент США Дональд Трамп добавил, что также высоко оценивает усилия российской и китайской стороны по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Я высоко оцениваю, что Китай и Россия нам помогают", - сказал Трамп.

Он напомнил, что у него остаются «хорошие отношения» с Ким Чен Ыном.

Президент РФ Владимир Путин в четверг во Владивостоке встретился с севернокорейским лидером, проведя двухчасовые переговоры «тет-а-тет», после чего провели встречу в расширенном формате.

Российский президент позже поделился впечатлениями от переговоров по вопросам денуклеаризации полуострова, санкций СБ ООН и отношений КНДР и США.

"Председатель Ким Чен Ын человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня", - сказал президент на пресс-конференции по итогам переговоров.

Владимир Путин убежден, что в вопросах денуклеаризации нужно двигаться постепенно, поскольку КНДР необходимы гарантии безопасности. Кроме этого, российский лидер отметил, что интересы РФ и США по вопросу КНДР во многом схожи.