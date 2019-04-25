Во Владивостоке стартовала встреча Путина и Ким Чен Ына

Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын встретились в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

На острове Русский во Владивостоке началась встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина.

Начало беседы лидеров стран опубликовано на сайте президента РФ. Стороны намерены обсудить ситуацию на корейском полуострове и вопросы двустороннего сотрудничества.

После церемонии встречи президент России и северокорейский лидер начали беседу в узком составе.

По информации Кремля, на российско-северокорейские переговоры на высшем уровне отводится около четырех часов.

Предполагается, что личное общение Путина и Ким Чен Ына продлится около часа, а затем встреча продолжится с участием делегаций двух стран и закончится приемом, на котором по просьбе северокорейской стороны Ким Чен Ына будут угощать блюдами русской национальной кухни.

По итогам встречи лидеров не будет ни совместных заявлений, ни подписания документов. При этом ожидается, что президент РФ выйдет к журналистам, чтобы поделиться впечатлениями от саммита.

Напомним, 24 апреля Ким Чен Ын утром 24 апреля впервые приехал в Приморский край России на собственном бронепоезде. Ожидается, что после переговоров Путин вылетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке до 26 апреля. Для него подготовлена культурная программа.