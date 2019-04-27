Байдену на избирательную кампанию за 24 часа пожертвовали свыше $6,3 миллиона

Новости мира: Всего за 24 часа после объявления о начале предвыборной кампании, бывший вице-президент США Джо Байден собрал свыше 6,3 млн долларов пожертвований.

Представитель демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден практически через 24 часа после того, как огласил о старте своей предвыборной кампании, получил более 6,3 млн долларов пожертвований.

По данным издательства CNN, из более 6,3 миллиона перечисленных денег, 4,4 миллиона долларов составляют онлайн-пожертвования. Кроме того, 90% всех денежных взносов - это суммы менее 200 долларов.

Согласно правилам, чтобы принять участие в выборах на пост президента США кандидаты должны получить вклады от по меньшей мере 65 тысяч различных спонсоров. Примечательно, что Джо Байден достиг этого показателя за первые 12 часов после того, как заявил о выдвижении своей кандидатуры.

Отмечается, что этот 72-летний американский политик значительно превзошел всех конкурентов по своей демократической партии. Известно, что Байден 2 раза занимал должность вице-президента США при Бараке Обаме, а до этого 40 лет был сенатором от штата Делавэр. Официальный старт предвыборной кампании в США будет в феврале 2020 года, а сами выборы американского президента пройдут 3 ноября будущего года.