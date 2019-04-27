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Первой леди США исполнилось 49 лет: Белый дом опубликовал неоднозначный снимок

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Первой леди США исполнилось 49 лет: Белый дом опубликовал неоднозначный снимок
16:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: В честь дня рождения Мелании Трамп, которой 26 апреля исполнилось 49 лет, Белый дом опубликовал ее снимок, на котором она сидит одна на диване в окружении журналистов.

Накануне первая леди США Мелания Трамп отпраздновала свой 49-й день рождения. Администрация президента США в Twitter выбрала для поздравления фотографию с Меланией Трамп, которая в одиночестве сидит на диване  в Овальном кабинете в окружении группы фотографов.

Отмечается, что снимок с первой леди США был сделан в прошлом месяце, когда ее супруг Дональд Трамп проводил встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Сложно сказать, чем руководствовались в Белом доме, публикуя именно этот снимок.

Читателе посчитали, что снимок был выбран неудачно. Кроме того, пользователи соцсети не смогли удержаться от колких шуток. Таким образом, Мелания Трамп стала  звездой ироничных мемов. 

К примеру, на одной из фотографий пользователи добавили фото Дональда Трампа, который сидит возле Мелании на диване в домашней одежде с куском пиццы и пультом в руках. На другом снимке оказался и Владимир Путин, и даже совершенно несчастного вида Киану Ривз.

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Большинство пользователей отметили, что Мелания Трамп сидит в одиночестве, и каждый, кто находится в кабинете, ее игнорирует, сосредоточив внимание на ком-то другом. Они задали вопрос представителям Белого дома, почему их выбор пал именно на этот снимок. Один из пользователей даже поинтересовался, действительно ли они так недолюбливают Меланию Трамп, что опубликовали такой снимок в ее день рождения.

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