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Стало известно, как Мелания Трамп праздновала Пасху

Стало известно, как Мелания Трамп праздновала Пасху
15:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Жена Дональда Трампа появилась перед папарацци в элегантном платье от люксового американского бренда.

Накануне, 21 апреля, католический мир отмечал Пасху. Так, фотографиями с празднования традиционно поделилась первая леди США Мелания Трамп. 

С приходом весны Мелания Трамп чаще стала отдавать предпочтение нежным платьям и цветочным принтам. Так, за несколько дней до Пасхи первая леди США выбрала для путешествия в собственное имение в Мар-а-Лаго светлое платье, поверх которого накинула пальто с узором темных цветов. А на Пасху надела элегантное и одновременно нежное платье. 

 
 
 
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#NEW The Trump family arriving to Bethesda-by-the-Sea Episcopal Church just before the start of the 11 a.m. Easter service this morning in Palm Beach, Florida (April 21, 2019)

Публикация от First Lady Melania Trump (@alwaysmelania)

Роскошная Мелания Трамп надела элегантное платье на официальную встречу

Платье на коротком рукаве и с пышной юбкой от американского дизайнера Carolina Herrera подчеркнуло стройную талию Мелании Трамп и ее шоколадный загар, а пастельные оттенки только добавили нежности и выглядели очень уместно в такой большой христианский праздник. Поскольку в день католической Пасхи солнце во Флориде было, как всегда, палящим, первая леди США надела темные солнцезащитные очки. А стильный праздничный образ дополнили туфли-лодочки лавандового цвета на высоком каблуке.

Как сообщалось ранее, в четверг, 18 апреля, Мелания Трамп засветила весенний образ во время прибытия в Мар-а-Лаго.

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США, Знаменитости, Стиль, Наряды, Пасха, Первая леди США, Мелания Трамп, Пасха 2019, Элегантные наряды.
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