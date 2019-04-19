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Пятница, 19.04.2019
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Весеннее настроение: Мелания Трамп осуществила эффектный выход
Весеннее настроение: Мелания Трамп осуществила эффектный выход

Весеннее настроение: Мелания Трамп осуществила эффектный выход

Весеннее настроение: Мелания Трамп осуществила эффектный выход
18:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Несмотря на то, что первая леди США часто предпочитает монохромные образы, ярким "лукам" в солнечный апрельский день однозначно быть!

Так, в четверг, 18 апреля, Мелания Трамп засветила весенний образ во время прибытия в Мар-а-Лаго.

Через несколько дней, 21 апреля, католический мир будет праздновать Пасху. Поэтому президентская чета традиционно отправились в собственный особняк, который расположен в Мар-а-Лаго, что во Флориде. Так, перед папарацци Мелания Трамп появилась в предпраздничном ярком образе.

Для путешествия на самолете Мелания Трамп выбрала белое платье классического кроя до колен. Однако ее образ не остался без ярких акцентов. Так, поверх платья она накинула светлое пальто с ярким цветочным принтом, а дополнила образ оранжевыми туфлями-лодочками и солнцезащитными очками.

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Наряд ее мужа Дональда Трампа было довольно привычным. Он надел темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук. Супруги крепко держалось за руки и с удовольствием здоровались с папарацци.

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США, Знаменитости, Стиль, Выход, Первая Леди, Look, Мелания Трамп.
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