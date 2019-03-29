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Роскошная Мелания Трамп надела элегантное платье на официальную встречу

Роскошная Мелания Трамп надела элегантное платье на официальную встречу
13:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Представительница Белого дома посетила анонсированное событие – встреча со школьниками West Gate Elementary School, что в округе Палм-Бич.

Первая леди США продолжает привлекать внимание мировых СМИ к своей благотворительной программы Be Best. В рамках ее развития Мелания Трамп приняла участие в официальной поездке, во время которой засветила стильное полосатую платье.

Во время официального мероприятия волшебная Мелания Трамп пообщалась с учителями и их воспитанниками. Кроме этого, первая леди показала эффективность своей программы Be Best, которая направлена на поддержку благополучия детей и борьбе с травлей в школе.

Для особого события Мелания Трамп подобрала легкое меди-платье в полоску. Наряд первой леди имел пояс на талии и выглядел не официально. К платью она подобрала любимые туфли-лодочки цвета хаки. 

Спасибо школе за то, что позволила мне принять участие в ваших утренних дискуссиях. Образование должно включать в себя не только академическое обучение, но и понимание наших собственных чувств и чувств сверстников, – поделилась впечатлениями от встречи Мелания Трамп. 

Мелания Трамп вышла в свет в платье от любимой марки Кейт Миддлтон

Но на этом рабочий день первой леди США не завершился. Сразу после визита в школу она отправилась на встречу с Фабианой Росалес – женой известного политика Хуана Гуайдо, который стал самопровозглашенным президентом Венесуэлы. Мелания Трамп обсудила с гостьей политические проблемы страны. Кроме этого, первые леди поделились мыслями по восстановлению демократии в Венесуэле.

Самый большой подарок, который мы можем сделать нашим детям – это свобода. И мы поддерживаем первую леди Фабиану Росалес и ее мужа, президента Хуана Гуайдо, в их усилиях вернуть демократию народу Венесуэлы, – написала Мелания Трамп в сети.

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США, Знаменитости, Первая леди США, Мелания Трамп.
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