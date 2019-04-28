В Национальной стрелковой ассоциации США изберут нового президента

Новости мира: Президент Национальной стрелковой ассоциации США отказался от своих полномочий

Одна из самых влиятельных организаций в США, Национальная стрелковая ассоциация (NRA), которую тесно связывают с партией республиканцев, стала объектом внимания из-за действующего президента организации Оливера Норта, который в субботу отказался продлевать свои полномочия на этой должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на американский телеканал CNN.

"Президент Национальной стрелковой ассоциации Оливер Норт сообщил членам организации в субботу, что он не будет повторно подавать свою кандидатуру на пост президента после спора с генеральным директором NRA Уэйном Лапьер", - говорится в сообщении телеканала.

Соответствующее заявление подали в письменном виде и зачитали во время съезда ассоциации в Индианаполисе в субботу, 27 апреля. Поэтому, голосование за кандидатов в президенты ассоциации было запланировано на воскресенье.

Следует отметить, что развитие этих событий в такой влиятельной организации США происходит на фоне недавнего скандала, в котором президент Норт обвинил гендиректора Лапьера в растрате средств ассоциации. В свою очередь, гендиректор NRA ответил, что Норт просто хочет сдвинуть его с должности.

В частности, недавно Национальная стрелковая ассоциация попала в еще один скандал связан с Россией. В пятницу, 26 апреля суд США вынес приговор в отношении российской шпионки Марии Бутиной, которая хотела получить влияние на республиканцев с помощью деятельности в ассоциации.

Сама ассоциация является некоммерческой организацией, объединяющей сторонников прав на хранение и ношение огнестрельного оружия, руководствуясь, в том числе, второй поправкой к конституции США. NRA считается одной из самых влиятельных лоббистских групп в столице США - Вашингтоне. Так, в мае прошлого года, несмотря на широкие протесты в США после массового убийства в одной из школ Флориды, президент Дональд Трамп заверил влиятельное вооруженное лобби США - NRA - в своей поддержке.