Новости мира: Прокуроры в США в полном объеме добились наказания для российской шпионки Марии Бутиной.

Обвиняемую в шпионаже в пользу России Марию Бутину в Вашингтоне приговорили к 18 годам заключения в тюрьме с обязательной депортацией после окончания отбывания срока наказания.

Отмечается, что активистка из России, выступавшая за свободное владение оружием сегодня, 26 апреля, в Вашингтоне была приговорена к 18-месячному тюремному заключению за то, что была зарегистрирована как иностранный агент, отмечает The Washington Post.

Прокуроры в США настаивали именно на 18 месяцах заключения для россиянки Бутиной.

Гражданка РФ Мария Бутина в декабре 2018 года признала себя виновной в сговоре с чиновником из РФ для доступа к информации Национальной стрелковой ассоциации и консервативным политическим кругам с 2015 года. 30-летняя россиянка после ареста в июле 2018 года и признания себя виновной согласилась сотрудничать с американскими прокурорами.

Мария Бутина стала первой россиянкой, которую осудили за попытки повлиять на политику США, в частности на выборы 2016 года.