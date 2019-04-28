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Нападение на синагогу в США: стрелок оставил антисемитское письмо

Нападение на синагогу в США: стрелок оставил антисемитское письмо
10:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Перед стрельбой в синагоге в Калифорнии преступник Брентон Таррант написал антисемитское письмо.

Письмо почти идентично тому, которое оставил Брентон Таррант перед стрельбой в мечети в Крайстчерче в марте 2019 года.

Об этом сообщает NBCnews.

Открытое письмо антисемитского характера оставили в субботу на крайнем правом сайте объявлений за несколько часов до нападения на синагогу в городе Пауей недалеко от Сан-Диего.

"Пользователь, который называет себя Джон Эрнест, разместил пост белого националиста на крайнем правом сайте объявлений 8chan", - говорится в сообщении.

Нападающий также использовал имя пользователя "JohnTEarnest", чтобы разместить письмо на сайте для документов.

Источники в правоохранительных органах подтвердили изданию NBC News, что полиция Сан-Диего взяла под стражу Джона Т. Эрнеста после стрельбы.

В синагоге Калифорнии произошла стрельба

По меньшей мере один человек скончался от огнестрельных ран, еще трое получили ранения в результате стрельбы в синагоге, которая была осуществлена в последний день еврейского Песаха.

На сайте 8chan разместили письмо вместе со ссылкой на страницу в Facebook, в котором отмечается, что "прямая трансляция начнется в ближайшее время".

Пост на сайте 8chan почти идентичен тому, который оставил Брентон Таррант перед открытием огня в мечети в Крайстчерче. Злоумышленник вдохновлялся Таррантом, который убил 49 человек, и Робертом Бауерсом, который напал на питтсбургскую синагогу. Лист пронизан антисемитскими метафорами и пропагандой превосходства белых.

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США, Стрельба, Синагога, Стрельба в США.
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