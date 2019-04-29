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Генпрокурор США пригрозил демократам отказом от слушаний

Генпрокурор США пригрозил демократам отказом от слушаний
01:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Генпрокурор США грозит юридическому комитету палаты представителей отказом от участия в слушаниях.

Генпрокурор США Уильям Барр в воскресенье предупредил демократов, что он не появится на планируемых на четверг слушаниях в случае, если председатель комитета Джерри Надлер не изменит правила их проведения, сообщил в воскресенье американский телеканал CNN со ссылкой на источник в юридическом комитете палаты представителей конгресса.

Дж.Надлер в свою очередь заявил CNN, что У.Барр "не будет диктовать юридическому комитету формат работы".

Однако не исключено, что соглашение будет достигнуто к четвергу, и У.Барр примет участие в слушаниях.

Отвечая на вопрос о том, какими будут его действия, если У.Барр все же откажется участвовать в слушаниях, Дж.Надлер сказал: "Тогда мы будем вынуждены вызвать его по повестке, и мы будем вынуждены сделать все возможное, чтобы добиться этого".

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Министерство юстиции пока отказывается от комментариев по этой проблеме.

Слушания с участием У.Барра запланированы на среду в юридическом комитете сената, а на четверг - в аналогичном комитете палаты представителей. У.Барр, как ожидается, прибудет на слушания в сенате в среду, напоминает CNN.

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Все по теме:

Палата представителей, Слушания, Уильям Барр, Джерри Надлер.
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