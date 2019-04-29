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Согласно подсчетам The WP, Трамп стал чаще делать ошибочные сообщения

Согласно подсчетам The WP, Трамп стал чаще делать ошибочные сообщения
22:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: По подсчетам влиятельной газеты, президент США Дональд Трамп за весь период своего президентства сделал свыше 10 тысяч ложных заявлений.

Президент США Дональд Трамп сделал более 10 тысяч ошибочных или ложных заявлений за время своего пребывания на посту главы государства. Об этом сообщает газета The Washington Post.

"26 апреля президент пересек отметку в 10 000, в среднем делая около 23 ошибочных сообщений ежедневно в течение семи последних месяцев", - говорится в информации.

В первые 100 дней своего президентства Трамп в среднем делал пять ошибочных сообщений, что в итоге составило бы около 7 тысяч сообщений в течение четырех лет. Однако в последнее время он стал чаще делать ошибочные сообщения. Только за 25-27 апреля Трамп сделал 171 ошибочное заявление или вводящее слушателей в заблуждение.

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Согласно подсчетам проекта The Fact Checker, во время 45-минутного телефонного интервью с репортером Шоном Хэннити из Fox News президент США сделал 45 сомнительных заявлений; на брифинге с прессой на следующий день ー 8 заявлений; во время выступления в Национальной стрелковой ассоциации ー 24; в интервью с Марком Левиным ー 17; на агитационном митинге ー 61 заявление. Кроме того, этот список регулярно пополняется сообщениями, которые Трамп публикует в своем Twitter.

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Президент США, Количество, Дональд Трамп, Подсчет, Ошибочные заявления, ложные заявления.
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