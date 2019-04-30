Помпео о вмешательствах в выборы: Россияне продолжат заниматься этим и в 2050 году

Новости мира: Помпео прогнозирует, что Россия еще десятилетиями будет вмешиваться в выборы в США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что угроза вмешательства России в американские выборы не ограничится опытом прошлых лет, она будет сохраняться в течение следующих десятилетий.

Такое убеждение глава Госдепартамента США выразил в понедельник, сообщает The Hill.

"Нет сомнений, что они (россияне - ред.) были угрозой для наших выборов в 1974 году, они вмешивались в наши выборы в 1980-х", - отметил Помпео.

Он добавил, что многие книги рассказывают о советской и российской угрозе демократическому волеизъявлению граждан на протяжении длительного времени.

"Должны ожидать, что россияне продолжат заниматься этим и в 2050 году", - отметил Помпео.

Как сообщалось, расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера установило ряд фактов, физических и юридических лиц, причастных к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. В этой связи указывалось на использование российскими спецслужбами хакерских взломов, публикация компрометирующей информации на одного из кандидатов в WikiLeaks, влияние через социальные сети на электоральные группы в США.