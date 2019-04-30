Скачать
Вторник, 30.04.2019
Суд ООН проведет онлайн-трансляцию рассмотрения дела о захвате украинских судов
Суд ООН проведет онлайн-трансляцию рассмотрения дела о захвате украинских судов
Порошенко заявил о намерении отправиться в ВСУ 6 мая
Порошенко заявил о намерении отправиться в ВСУ 6 мая
Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы
Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы

Помпео о вмешательствах в выборы: Россияне продолжат заниматься этим и в 2050 году

Помпео о вмешательствах в выборы: Россияне продолжат заниматься этим и в 2050 году
00:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Помпео прогнозирует, что Россия еще десятилетиями будет вмешиваться в выборы в США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что угроза вмешательства России в американские выборы не ограничится опытом прошлых лет, она будет сохраняться в течение следующих десятилетий.

Такое убеждение глава Госдепартамента США выразил в понедельник, сообщает The Hill.

"Нет сомнений, что они (россияне - ред.) были угрозой для наших выборов в 1974 году, они вмешивались в наши выборы в 1980-х", - отметил Помпео.

Он добавил, что многие книги рассказывают о советской и российской угрозе демократическому волеизъявлению граждан на протяжении длительного времени.

"Должны ожидать, что россияне продолжат заниматься этим и в 2050 году", - отметил Помпео.

Россия разблокировала путь украинским товарам в Азию

Как сообщалось, расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера установило ряд фактов, физических и юридических лиц, причастных к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. В этой связи указывалось на использование российскими спецслужбами хакерских взломов, публикация компрометирующей информации на одного из кандидатов в WikiLeaks, влияние через социальные сети на электоральные группы в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Майк Помпео, Вмешательства в выборы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий заявил, что закон о языке обязательно будет подписан
02 Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы
03 СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"
04 Это не ваше дело: Саакашвили резко ответил Путину на призыв к Зеленскому
05 Шокирующая смерть модели: 26-летний Талес Соарес умер на подиуме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Макрон заявил о намерении вернуть Францию на Балканы
Макрон заявил о намерении вернуть Францию на Балканы
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Порошенко поблагодарил украинцев за 5 лет президентства
Порошенко поблагодарил украинцев за 5 лет президентства
В эффектном наряде, но без каблуков: Мелания Трамп встретилась с Аки Абэ
В эффектном наряде, но без каблуков: Мелания Трамп встретилась с Аки Абэ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь