В США предотвратили крупный теракт

Новости мира: В США в Лос-Анджелесе полиция предотвратила теракт со взрывчаткой.

Полиция Лос-Анджелеса предотвратила террористический акт с применением самодельного взрывного устройства.

Об этом заявило министерство юстиции США, передает CNN.

"26-летнему экс-военному, служившему в Афганистане, предъявлены обвинения в планировании террористических атак в районе Лос-Анджелеса", - отмечается в сообщении.

Как уточняется, Марк Стивен Доминго имел целью взорвать самодельную бомбу в корпусе скороварки, начиненную гвоздями, на митинге националистов в Лонг-Бич, состоявшемся на прошлой неделе.

"Правоохранители смогли разоблачить мужчину, который был переполнен ненавистью и склонностью к массовому убийству, а также остановить его, прежде чем он смог реализовать свой умысел", - заявил прокурор Ник Ханна.

Мотивацией Доминго, как утверждают правоохранители, было "возмездие за атаки на мусульман". Он также обдумывал планы нападений на полицейских, евреев и церкви.