В США штате Огайо расстреляли семью

Новости мира: Четверо членов одной семьи были найдены застреленными в доме неподалеку от города Цинциннати, что в американском штате Огайо.

По информации полиции, неизвестный убийца до сих пор находится на свободе, передает телеканал ABC News.

"Ужасная находка четырех взрослых членов семьи, застреленных в пригороде Цинциннати, побудила полицию предупредить общественность, что убийца остается на свободе, и его личность не установлена", - отмечается в сообщении.

Трагедия произошла в жилом комплексе Западного Честера. Тела четырех членов одной семьи - трех женщин и мужчины - накануне вечером обнаружил их родственник.

По словам начальника местной полиции Джоэла Герцога, правоохранители активно расследуют дело, пытаясь установить личность убийцы. "Безопасность общества для нас является чрезвычайно важной. И мы тщательно работаем над тем, чтобы все были в безопасности", - констатировал полисмен.