Скачать
Вторник, 30.04.2019
Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек
Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек
Итоги 29 апреля: Пожар на АЭС, гражданство от Путина, видеообращение лидера ИГИЛ
Итоги 29 апреля: Пожар на АЭС и гражданство от Путина
Уайт рассказал о перспективах Усика в хэвивейте
Уайт рассказал о перспективах Усика в хэвивейте
Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники
Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники

В США штате Огайо расстреляли семью

В США штате Огайо расстреляли семью
10:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Четверо членов одной семьи были найдены застреленными в доме неподалеку от города Цинциннати, что в американском штате Огайо.

По информации полиции, неизвестный убийца до сих пор находится на свободе, передает телеканал ABC News.

"Ужасная находка четырех взрослых членов семьи, застреленных в пригороде Цинциннати, побудила полицию предупредить общественность, что убийца остается на свободе, и его личность не установлена", - отмечается в сообщении.

Трагедия произошла в жилом комплексе Западного Честера. Тела четырех членов одной семьи - трех женщин и мужчины - накануне вечером обнаружил их родственник.

Стрельба возле церкви в американском Балтиморе: Есть погибший и раненные

По словам начальника местной полиции Джоэла Герцога, правоохранители активно расследуют дело, пытаясь установить личность убийцы. "Безопасность общества для нас является чрезвычайно важной. И мы тщательно работаем над тем, чтобы все были в безопасности", - констатировал полисмен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Жертвы, Стрельба, Огайо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
02 Парубий заявил, что закон о языке обязательно будет подписан
03 Поздравления с днем рождения на 30 апреля в прозе и открытках
04 СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"
05 Женщины с ранним половым созреванием имеют больше шансов потолстеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США предотвратили крупный теракт
В США предотвратили крупный теракт
Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
Май начнется с дождей: Украину накроет похолодание
ДТП с украинцами в ​​России: в МИД рассказали подробности
ДТП с украинцами в ​​России: появились подробности
Рецепт дня: лапша со свининой и овощами
Рецепт дня: лапша со свининой и овощами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь