Стрельба возле церкви в американском Балтиморе: Есть погибший и раненные

Один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в городе Балтимор (штат Мэриленд), сообщает Associated Press.

Пресс-секретарь Департамента полиции Чакия Фенной заявила агентству, что вечером в воскресенье в полицию поступил звонок с сообщением о том, что несколько человек ранены в результате стрельбы.

По ее данным, одна из жертв умерла, но у нее нет информации о состоянии других.

По информации канала CBS , стрельба произошла на улице в западной части города возле баптистской церкви.

Breaking: Up to 7 people injured after shooting in or near Perkins Square Baptist Church in Baltimore, Maryland. The gunman is at large. pic.twitter.com/n842gEZZG1

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 28 апреля 2019 г.