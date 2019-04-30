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Трамп передал в Cенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Трамп передал в Cенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
12:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: 6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Президент США Дональд Трамп передал в Cенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Об этом сообщили в Белом доме.

"Полная ратификация Протокола позволит Северной Македонии стать участником Североатлантического договора и членом Организации Североатлантического договора (НАТО)", - говорится в заявлении главы государства.

Протокол был подписан в Брюсселе 6 февраля 2019 года от имени Соединенных Штатов и других участников НАТО после того, как страна официально сменила название и стала Республикой Северная Македония.

НАТО и Северная Македония подписали исторический документ

"Северная Македония является надежным партнером Соединенных Штатов в области безопасности, и ее членство в НАТО будет непосредственно отвечать стратегическим интересам Соединенных Штатов и Альянса", - подчеркнули в Белом доме.

Как известно, спор между Македонией и Грецией был главной преградой на пути Скопье к вступлению в Европейский Союз и НАТО.

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США, НАТО, Македония, Дональд Трамп.
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