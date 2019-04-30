"Дело РФ": заместитель генпрокурора США подал в отставку

Новости мира: Заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн, который отвечал за расследование вмешательства РФ в президентские выборы в 2016 году, подал в отставку.

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн, который занимался расследованием вмешательства России в выборы США в 2016 году, подал в отставку.

Отмечается, что полномочия Рода Розенштейна на должности заместителя генерального прокурора США завершаются 11 мая 2019 года. Отмечается, что средний срок пребывания на этой должности составляет 16 месяцев. При этом, очень редки случаи, когда чиновники работают на данной должности свыше 2 лет.

Сообщается, что Розенштейн практически следил за процессом расследования вмешательства РФ в американские выборы после того, как генеральный прокурор Джефф Сешнс сообщил о самоотводе. Отмечается, что он выполнял эту роль до назначения в начале 2019-го Уильяма Барра на должность генпрокурора США. Согласно информации, Розенштайн планировал уйти в отставку в середине марта, но остался, чтобы завершить расследование Мюллера.

Напомним, генпрокурор Уильям Барр заявил, что расследование специального прокурора США Роберта Мюллера не установило сговора с Россией ни президента США Дональда Трампа, ни его помощников во время президентской кампании в 2016 году. Российские оперативники не имели сотрудничества с президентом Дональдом Трампом или кампанией Трампа.