Трамп хочет снизить процентную ставку, чтобы не уступить Китаю

Президент США призвал Федеральную резервную систему снизить процентную ставку для ускорения экономического роста на фоне противостояния с Китаем. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Китай умело стимулирует собственную экономику, одновременно сохраняя низкую процентную ставку. Наша Федеральная резервная система непрерывно поднимает ставку, даже несмотря на очень низкую инфляцию, и внедряет очень строгое сдерживание", - констатирует президент США.

China is adding great stimulus to its economy while at the same time keeping interest rates low. Our Federal Reserve has incessantly lifted interest rates, even though inflation is very low, and instituted a very big dose of quantitative tightening. We have the potential to go...

