Трамп раскритиковал Обаму за игнорирование вмешательства РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп предъявил претензии своему предшественнику Барака Обаму за игнорирование проблемы вмешательства РФ в американские выборы.

"Почему президент Обама ничего не предпринял в отношении России, когда в сентябре (2016 года - ред.) был проинформирован ФБР - до ноябрьских выборов? Он ничего не предпринял, да и не собирался предпринимать", - написал он в Twitter в среду.

В апреле в США опубликовали доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором указывается, что предвыборный штаб Д.Трампа не был в сговоре с РФ до выборов 2016 года. В то же время, спецпрокурор отметил, что собрал достаточно сведений, подтверждающий, что РФ действительно пыталась повлиять на выборы в США. Российская сторона эти обвинения отвергает.

Why didn’t President Obama do something about Russia in September (before November Election) when told by the FBI? He did NOTHING, and had no intention of doing anything!

