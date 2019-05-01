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Трамп раскритиковал Обаму за игнорирование вмешательства РФ в выборы

Трамп раскритиковал Обаму за игнорирование вмешательства РФ в выборы
16:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Бывший президент США Барак Обама знал о российском вмешательстве в выборы, но ничего не предпринял, считает Трамп.

Президент США Дональд Трамп предъявил претензии своему предшественнику Барака Обаму за игнорирование проблемы вмешательства РФ в американские выборы.

"Почему президент Обама ничего не предпринял в отношении России, когда в сентябре (2016 года - ред.) был проинформирован ФБР - до ноябрьских выборов? Он ничего не предпринял, да и не собирался предпринимать", - написал он в Twitter в среду.

В апреле в США опубликовали доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором указывается, что предвыборный штаб Д.Трампа не был в сговоре с РФ до выборов 2016 года. В то же время, спецпрокурор отметил, что собрал достаточно сведений, подтверждающий, что РФ действительно пыталась повлиять на выборы в США. Российская сторона эти обвинения отвергает.

 

Напомним, генпрокурор США Уильям Барр на слушаниях в сенате намерен заявить, что передал в конгресс практически не отредактированный вариант доклада спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве в выборы в США.

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США, Барак Обама, Дональд Трамп.
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