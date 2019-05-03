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Штаты прокомментировали законы РФ о наказании за "фейковые новости"

Штаты прокомментировали законы РФ о наказании за "фейковые новости"
05:14 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото из открытых источников

Новости мира: США при ОБСЕ, обеспокоены принятием законов РФ о наказании за "фейки" и "неуважение к властям".

США обеспокоены принятием Россией ограничительных законов о СМИ, которые предусматривают уголовную ответственность за "фейковые новости" и "неуважение к властям".

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы поддерживаем мандат и независимость Офиса представителя по вопросам свободы средств массовой информации. Мы разделяем беспокойство, высказанное представителем по вопросам свободы СМИ относительно принятия Россией ограничительных законов о СМИ. Особенно тревожными являются два новых мероприятия. Запрещается выражать" неуважение "к российскому государству, российскому обществу, государственным символам, конституции или государственным чиновникам. Второе - это запрет так называемых "фейковых новостей", предусматривающий уголовную ответственность за распространение информации, которую правительство считает "ложной" в Интернете", - заявил Макрис в своем заявлении по случаю Всемирного дня свободы прессы.

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Американский дипломат указал на то, что, согласно новым законам, правительство может полностью заблокировать сайт, если его владелец не удалит немедленно оскорбительную информацию. "Это - среди последних ограничительных мер, которые российское правительство приняло, чтобы запугать и контролировать прессу", - заявил Макриса.

Он также высказался в поддержку заявления представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, в котором содержится осуждение ухудшения свободы слова и безопасности журналистов в Крыму, что стало результатом оккупации Россией полуострова.

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США, Закон, ОБСЕ, РФ, Владимир Путин, Штаты, Фейковые новости.
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