Штаты прокомментировали законы РФ о наказании за "фейковые новости"

Новости мира: США при ОБСЕ, обеспокоены принятием законов РФ о наказании за "фейки" и "неуважение к властям".

США обеспокоены принятием Россией ограничительных законов о СМИ, которые предусматривают уголовную ответственность за "фейковые новости" и "неуважение к властям".

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы поддерживаем мандат и независимость Офиса представителя по вопросам свободы средств массовой информации. Мы разделяем беспокойство, высказанное представителем по вопросам свободы СМИ относительно принятия Россией ограничительных законов о СМИ. Особенно тревожными являются два новых мероприятия. Запрещается выражать" неуважение "к российскому государству, российскому обществу, государственным символам, конституции или государственным чиновникам. Второе - это запрет так называемых "фейковых новостей", предусматривающий уголовную ответственность за распространение информации, которую правительство считает "ложной" в Интернете", - заявил Макрис в своем заявлении по случаю Всемирного дня свободы прессы.

Американский дипломат указал на то, что, согласно новым законам, правительство может полностью заблокировать сайт, если его владелец не удалит немедленно оскорбительную информацию. "Это - среди последних ограничительных мер, которые российское правительство приняло, чтобы запугать и контролировать прессу", - заявил Макриса.

Он также высказался в поддержку заявления представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, в котором содержится осуждение ухудшения свободы слова и безопасности журналистов в Крыму, что стало результатом оккупации Россией полуострова.