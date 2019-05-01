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Путин поставил подпись под законом об "изоляции Рунета"

Путин поставил подпись под законом об "изоляции Рунета"
20:13 Сегодня Телеграф УНИАН

Российский лидер подписал закон о «суверенном интернете», предусматривающий изоляцию Рунета.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «суверенном интернете», предусматривающий изоляцию Рунета.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика, главная задача которой - обеспечение «надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия».

Закон был «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». «В подписанном президентом США документе декларируется принцип «сохранения мира силой», Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится о наказании», указывают авторы.

«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом в документе определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Законом також вводятся новые понятия: «точка обмена трафиком», «номер автономной системы».

В соответствии с поправками, на госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения при осуществлении взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами и организациями, возлагается обязанность обеспечивать возможность осуществления такого взаимодействия в соответствии с правилами и принципами, установленными нацстандартами РФ в области криптографической защиты информации, утвержденными в соответствии с законом «О стандартизации в Российской Федерации».

Функции по координации обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России возлагаются на Роскомнадзор.

Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи техсредств, определяющих источник передаваемого трафика. Техсредства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Также, согласно закону, будет создана инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам.

Кроме того, предусмотрено проведение регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета.

Закон вступит в силу с ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.

Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

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Интернет, Закон, Рунет, Владимир Путин.
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