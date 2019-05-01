Путин подписал еще один указ по паспортам украинцам

Новости Украины: Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для определенных категорий граждан Украины.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

Такое право имеют отныне граждане Украины, не имеющие гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму, и покинувшие полуостров до 18 марта 2014 г., а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Получить гражданство РФ по новой процедуре могут также граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке также имеют иностранные граждане и лица без гражданства, которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственники по прямой нисходящей линии, усыновленные дети и супруги.

На упрощенный порядок могут претендовать граждане Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Указ подписан "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в соответствии со статьей 29 федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".