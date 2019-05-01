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МинВОТ: За получение паспорта РФ надо лишать украинского

МинВОТ: За получение паспорта РФ надо лишать украинского
13:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Жителей ОРДЛО, которые получат паспорт РФ, придется лишать украинских паспортов.

Заместитель министра по временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявляет, что целью выдачи паспортов граждан РФ жителям неподконтрольных правительству Отдельных районов Донецкой и Луганской областей является дестабилизация ситуации в регионе и легализация боевиков.

При этом он отметил, что те граждане Украины, кто получат такие паспорта, рискуют лишиться гражданства Украины. "Конституция Украины говорит, что украинец должен иметь только одно гражданство - гражданство Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство РФ, могут потерять гражданство Украины", - сказал Ю.Грымчак в комментарии "5 каналу".

"И я думаю, что так надо будет делать - аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", - добавил заместитель министра.

По его словам, выдача российским паспортам жителям украинского Донбасса приведет к тому, что РФ в будущем будет иметь основания заявить, что защищает на востоке Украины своих граждан. Также, по словам Ю.Грымчака, наличие паспорта РФ поможет избежать уголовного преследования Украиной сотрудников оккупационной администрации т.н."ДНР" и "ЛНР".

В МинВОТ рассказали, что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО.

По заявлениям российских властей, 29 апреля в Новошахтинске Ростовской области был открыт и начал тестовую работу и якобы уже принял 80 заявлений от жителей "ЛНР" первый пункт выдачи паспортов РФ. 30 апреля Центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР" открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области. Центр заработал в тестовом режиме.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, и призывает международное сообщество не признавать такие документы.

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Донбасс, Юрий Грымчак, ДНР, ЛНР, Паспорт РФ.
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