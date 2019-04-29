Скачать
Понедельник, 29.04.2019
В МинВОТ рассказали, что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ
В МинВОТ рассказали, что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ
Итоги 28 апреля: Пасха, взрыв в Киеве и подорожание паспортов
Итоги 28 апреля: Пасха, взрыв в Киеве и подорожание паспортов
Луческу извинился за слова о Лобановском
Луческу извинился за слова о Лобановском
Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы

В МинВОТ рассказали, что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ

В МинВОТ рассказали, что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ
08:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа.

Оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Обозреватель".

По его словам, процесс паспортизации уже начат, списки были составлены ориентировочно три месяца назад. По данным Туки, в первой волне претендентов на гражданство РФ должны быть боевики, которые входят в состав первого и второго армейских корпусов "Л/ДНР". Во второй волне паспорта России дадут местным чиновникам-колаборантам, а уже напоследок – остальным желающим.

"Надо понимать, в чем заключается подлость этого шага. Россия внесла изменения в собственное законодательство. Она действует исключительно в рамках своего суверенитета, вроде бы не нарушает никаких международных соглашений и договоренностей. То, что это не соответствует духу Минских договоренностей – это политическая оценка, а с юридической точки зрения очень трудно привлечь к конкретной ответственности", – отметил заместитель министра. Тука отметил, что Россия хочет получить дополнительную возможность открыто использовать свои вооруженные силы на Донбассе под предлогом "защиты граждан РФ".

Путин задумался об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ для всех украинцев

"Действия Украины я вижу исключительно на политическом уровне, чем уже занимается украинская власть. Заявления президента, министра иностранных дел, созыв Совета безопасности ООН – фактически это единый механизм. Я хочу верить в то, что такие действия Кремля будут триггером, спусковым крючком, который запустит очередной виток санкций против РФ. Это будет наиболее адекватным ответом на такие шаги России", – резюмировал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Донбасс, ОРДЛО, Паспорт РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели
02 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
03 Во Львове аноним "заминировал" сразу семь храмов
04 В Техасе успешно протестировали вторую ступень украинско-американской ракеты
05 В Харьковской области парень упал с моста, пытаясь сделать селфи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ООС: Боевики на Пасху трижды нарушили режим тишины на Донбассе
Боевики на Пасху трижды нарушили режим тишины
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Иран пригрозил заблокировать поставки нефти из Персидского залива
Иран пригрозил блокадой поставок нефти
Не такие уж и безопасные: Электронные сигареты могут стать причиной астмы
Не такие уж и безопасные: Электронные сигареты могут стать причиной астмы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь