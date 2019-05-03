Паспортизацией Россия хочет вбить клин между украинцами и их правительством

Новости мира: США при ОБСЕ: Принятие законов о "паспортизации" ОРДЛО имеет цель вбить клин между гражданами Украины и их правительством.

Решение Кремля об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО имеет целью вбить клин между гражданами и правительством Украины и является очередной попыткой подорвать суверенитет Украины над Крымом и Донбассом.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Соединенные Штаты осуждают чрезвычайно провокационное решение президента Путина от 24 апреля относительно упрощенной процедуры предоставления гражданства украинским гражданам, проживающим на контролируемой Россией восточной части Украины. 1 мая Россия заявила, что также облегчит процедуру получения гражданства для рожденных в Крыму украинцев, которые покинули (полуостров) до российской оккупации. Россия также заявляла о принудительном введении российского гражданства для жителей полуострова. Эти действия являются попыткой вбить клин между украинскими гражданами и их правительством", - заявил Макрис.

Американский дипломат подчеркнул, что эти действия Кремля также создают "серьезные препятствия для имплементации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса и являются еще одной попыткой России подорвать суверенитет Украины над Крымом и Донбассом".

"Эти последние провокации со стороны России состоялись через несколько дней после того, как украинский народ подавляющим большинством избрал Владимира Зеленского следующим президентом Украины. Вновь избранный президент Зеленский неоднократно выражал готовность к контактам с Россией с целью выполнения Минских соглашений и прекращения конфликта на Востоке Украины. Теперь Россия должна решить, или она хочет усилить напряженность или же добиться мира", - заявил Макрис.