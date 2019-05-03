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Паспортизацией Россия хочет вбить клин между украинцами и их правительством

Паспортизацией Россия хочет вбить клин между украинцами и их правительством
00:48 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: США при ОБСЕ: Принятие законов о "паспортизации" ОРДЛО имеет цель вбить клин между гражданами Украины и их правительством.

Решение Кремля об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО имеет целью вбить клин между гражданами и правительством Украины и является очередной попыткой подорвать суверенитет Украины над Крымом и Донбассом.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Соединенные Штаты осуждают чрезвычайно провокационное решение президента Путина от 24 апреля относительно упрощенной процедуры предоставления гражданства украинским гражданам, проживающим на контролируемой Россией восточной части Украины. 1 мая Россия заявила, что также облегчит процедуру получения гражданства для рожденных в Крыму украинцев, которые покинули (полуостров) до российской оккупации. Россия также заявляла о принудительном введении российского гражданства для жителей полуострова. Эти действия являются попыткой вбить клин между украинскими гражданами и их правительством", - заявил Макрис.

Американский дипломат подчеркнул, что эти действия Кремля также создают "серьезные препятствия для имплементации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса и являются еще одной попыткой России подорвать суверенитет Украины над Крымом и Донбассом".

Путин подписал еще один указ по паспортам украинцам

"Эти последние провокации со стороны России состоялись через несколько дней после того, как украинский народ подавляющим большинством избрал Владимира Зеленского следующим президентом Украины. Вновь избранный президент Зеленский неоднократно выражал готовность к контактам с Россией с целью выполнения Минских соглашений и прекращения конфликта на Востоке Украины. Теперь Россия должна решить, или она хочет усилить напряженность или же добиться мира", - заявил Макрис.

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США, Россия, Закон, Украинцы, ОБСЕ, РФ, Власть, Паспортизация.
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