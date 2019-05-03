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В США проходит крупнейшая ярмарка технологий (Фото)

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В США проходит крупнейшая ярмарка технологий (Фото)
06:45 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: В Нью-Йорке проводят масштабную ярмарку инноваций.

В четверг, 2 мая, в конференц-центре Jacob K. Javits Center в Нью-Йорке проходит New York Tech Day 2019, крупнейший в США ярмарка инноваций, стартапов и новых технологий.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

“TechDay дает возможность ознакомиться с самыми новыми и самыми крутыми новыми технологиями и напрямую пообщаться с владельцами и партнерами стартапов, которые их создают”, - отметили организаторы мероприятия.

Ярмарка в этом году собрал более 20 тысяч посетителей, среди которых инвесторы, предприниматели, изобретатели, да и просто гости, которые интересуются новыми технологиями. Участники представляют свои продукты на более чем 300-х стендах.

В течение дня также проходят панельные дискуссии, во время которых владельцы и основатели стратапов делятся идеями, историями развития бизнеса и секретами успеха.

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В этом году больше проектов представлены в областях программного обеспечения, дополнений для смартфонов, искусственного интеллекта. На ярмарке показаны новейшие системы виртуальной реальности, в частности, программного обеспечения для дополненной реальности, которую можно применить на стройках и в дизайне интерьеров, аналитические системы для исследования социальных сетей, экологические стартапы и тому подобное.

К примеру, одна из компаний, “Graphika”, известна тем, что проводит инновационный глубинный анализ кампаний влияния в социальных сетях и визуализирует результаты своих исследований в виде трехмерных облаков.

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США, Нью-Йорк, Технологии, 20, Стартап.
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