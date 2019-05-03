В США задержали подростков планировавших взрыв в школе

Новости мира: В США арестовали трех подростков по подозрению в подготовке взрыва бомбы в школе.

На Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк) трех 16-летних подростков арестовали по подозрению в подготовке взрыва бомбы в школе, где они учатся. Об этом пишет New York Post со ссылкой на местный полицейский департамент.

Подозреваемые обсуждали свой план, когда ехали на автобусе домой в среду, 1 мая. Их разговор услышали сразу несколько учеников, которые сообщили об этом школьному администратору. Он, соответственно, передал эту информацию в полицию.

Во время обысков дома у подростков полицейские обнаружили книгу, в которой рассказывается о том, как в домашних условиях изготовить взрывные устройства. Впрочем, каких-либо бомб полицейские не нашли.