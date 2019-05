На аукционе продали картину Нельсона Манделы

На аукционе в Нью-Йорке продали за $112 тыс. картину бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, на которой изображена дверь его тюремной камеры на острове Роббен.

Об этом говорится в сообщении аукционного дома Bonhams.

#SaleUpdate: "The Cell Door, Robben Island" by #NelsonMandela, sold for $112,575 inc. premium in today's Modern and Contemporary African Art in NY. The work, which Mandela created in 2002, was one of the few the statesman kept for his personal collection https://t.co/1fBKM8AUcJ pic.twitter.com/fUv17HXgPd

— Bonhams (@bonhams1793) 2 мая 2019 г.