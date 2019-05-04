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Лидеры США и Словакии считают "Северный поток 2" геополитическим оружием

Лидеры США и Словакии считают "Северный поток 2" геополитическим оружием
05:32 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира: Дональд Трамп и премьер Словакии Петер Пеллегрини назвали "Северный поток 2" геополитическим оружием.

Президент США Дональд Трамп и премьер Словакии Петер Пеллегрини в пятницу привели проект "Северный поток 2" в качестве примера использования энергетики для достижения геополитических целей.

"Наши страны вновь подчеркивают, что энергетическая безопасность крайне важная для обеспечения национальной безопасности. Мы высказываемся против использования проектов в сфере энергетики в качестве "геополитического оружия", в частности, речь идет о "Северном потоке 2", - говорится в заявлении лидеров двух стран, распространенном Белым домом.

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Также они выразили поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности, а также - реверсным поставкам газа в республику, в том числе - и из Словакии. Коснувшись связанной с РФ тематикой, Д.Трамп и П.Пеллегрини выступили за то, чтобы "санкции против России оставались в силе до полной имплементации Минских договоренностей".

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Все по теме:

США, Президент, Белый дом, Дональд Трамп, Северный поток-2, Петер Пеллегрини.
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