США во время испытания, сбили лазером ракеты, запущенные в воздухе

Новости мира: Лазерное оружие постепенно приобретает все новые возможности.

Испытания провели на территории Нью-Мексико (США) 23 апреля этого года. Наземный комплекс — демонстратор технологий, разработанный в рамках концепции SHiELD, смог уничтожить несколько ракет, запущенных в воздухе.

Это лишь один из этапов доведения системы до боеспособного состояния. В дальнейшем разработчики намерены уменьшить массу и габариты боевого комплекса.

В итоге американские военные планируют получить комплекс, который можно будет устанавливать на истребители, повысив таким образом их живучесть. Предполагается, что лазерная система самообороны сможет эффективно поражать пущенные по самолету ракеты класса "воздух — воздух" и "земля — воздух".

Отметим, что не только ВВС, но и ВМС США активно работают над созданием лазерного оружия. Ранее стало известно о планах по оснащению эсминца "Арли Берк" чрезвычайно мощным лазером.