В США зафиксирована самая низкая безработица за 50 лет

Новости мира: Уровень безработицы в США опустился до самого низкого уровня за последние 50 лет.

Количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 263 тысячи в апреле.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Уровень безработицы снизился до 3,6%, по данным Министерства труда. Это - самый низкий уровень с 1969 года", - говорится в сообщении.

Рекордный рост продолжается уже 103 месяца и свидетельствует о том, что экономика находится в очень хорошем состоянии.

April Jobs Report: 263,000 Jobs Added, Unemployment At 3.6 Percent https://t.co/ham2RwREKA — The Daily Caller (@DailyCaller) 4 мая 2019 г.

Низкий уровень безработицы побуждает компании поднимать зарплаты. Средняя зарплата в час выросла на 3,2% за последний год, что значительно превышает инфляцию.

Президент США Дональд Трамп поприветствовал хорошие статистические данные, разместив сообщение в Twitter.