"Россияне должны убраться": Помпео напомнил о позиции США по Венесуэле

Новости мира: Помпео заявил, что Россия вместе с другими должна убраться из Венесуэлы.

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявляет, что Россия должна свернуть свое присутствие в Венесуэле, и эта позиция Вашингтона не изменится.

Об этом он сказал в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

"Президент США очень четко заявил по этому поводу в Twitter несколько недель назад: россияне должны убраться. Это остается нашей позицией", - сказал Помпео на просьбу ведущего разъяснить последнее заявление президента Дональда Трампа.

"Мы хотим, чтобы народ Венесуэлы не чувствовал вмешательства со стороны любой страны – будь то Китай, или Россия", - подчеркнул госсекретарь США. В связи с этим он также указал на присутствие представителей Ирана и Кубы на территории Венесуэлы.

"Соединенные Штаты хотят, чтобы все страны убрались из этого государства и позволили венесуэльскому народу восстановить их демократию. Мы уверены, что достигнем этого. Я не могу сказать, в какой день, но это произойдет", - подчеркнул глава Госдепартамента США.

Как сообщалось, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, заявив, что президент Мадуро нелегитимен. Гуайдо признали многие страны мира, в том числе США, страны Евросоюза, Израиль и большинство стран Латинской Америки, включая Бразилию. Однако контроль над государственными органами, судами и армией, как и раньше, у президента Мадуро. Его поддерживают Россия, Китай и Куба.

Президент США Дональд Трамп изначально допускал возможность применения в Венесуэле военной силы, но впоследствии заявил, что введение войск на территорию Венесуэлы не входит в его планы.