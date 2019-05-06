Скачать
Понедельник, 06.05.2019
Выезд ребенка за границу: в МВД рассказали, какие нужны документы
Выезд ребенка за границу: в МВД рассказали, какие нужны документы
"Укртранснафта" готова восстановить транзит нефти в Евросоюз
"Укртранснафта" готова восстановить транзит нефти в Евросоюз
Салах пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов
Салах пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов
Новорожденный сын Меган Маркл и принца Гарри стал седьмым в очереди на корону
Новорожденный сын Меган Маркл и принца Гарри стал седьмым в очереди на корону

Болтон сообщил о готовности дать "бескомпромиссный ответ" на угрозу со стороны Ирана

Болтон сообщил о готовности дать "бескомпромиссный ответ" на угрозу со стороны Ирана
10:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: США направляют авианосную группировку для противодействия Ирану.

Вашингтон направляет авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в регион Центрального командования ВС США.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает DW.

"Данный шаг призван продемонстрировать, что Соединенные Штаты готовы дать "бескомпромиссный ответ" на любое посягательство на свои интересы или на интересы своих союзников в ближневосточном регионе", - заявил Болтон.

Он подчеркнул, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск сил Ирана.

Тегеран в свою очередь пообещал мобилизовать все ресурсы, в том числе использовать серый рынок для продажи нефти, с целью преодоления последствий от санкций США. Как заявил замминистра нефти по международным и торговым вопросам Амир Хосейн Заманиния, речь идет об ответе на ограничительные меры, которые Иран считает "несправедливыми и незаконными".

Как известно, отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились после выхода президента США Дональда Трампа из международного ядерного договора с Ираном в мае прошлого года и восстановления им жестких антииранских санкций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Ближний Восток, Джон Болтон, Авианосная группировка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Климкин провел встречу с Зеленским: Намерен предложить свою отставку
02 Эксперты назвали самое жиросжигающие блюда
03 Приметы и обряды на 6 мая – День Егория Вешнего
04 Назван гонорар Усика за первый бой в супертяжелом весе
05 Порошенко назначил нового командующего операцией Объединенных сил на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (29.04 - 5.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Погода резко испортится: в Украину идут дожди, заморозки и снег
Погода резко испортится: в Украину идут дожди и заморозки
В Украине сократились золотовалютные резервы
В Украине сократились золотовалютные резервы
СМИ: Лиам Пэйн закрутил роман с с бывшей девушкой Кристен Стюарт
СМИ: Лиам Пэйн закрутил роман с с бывшей девушкой Кристен Стюарт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь