Болтон сообщил о готовности дать "бескомпромиссный ответ" на угрозу со стороны Ирана

Новости мира: США направляют авианосную группировку для противодействия Ирану.

Вашингтон направляет авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в регион Центрального командования ВС США.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает DW.

"Данный шаг призван продемонстрировать, что Соединенные Штаты готовы дать "бескомпромиссный ответ" на любое посягательство на свои интересы или на интересы своих союзников в ближневосточном регионе", - заявил Болтон.

Он подчеркнул, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск сил Ирана.

Тегеран в свою очередь пообещал мобилизовать все ресурсы, в том числе использовать серый рынок для продажи нефти, с целью преодоления последствий от санкций США. Как заявил замминистра нефти по международным и торговым вопросам Амир Хосейн Заманиния, речь идет об ответе на ограничительные меры, которые Иран считает "несправедливыми и незаконными".

Как известно, отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились после выхода президента США Дональда Трампа из международного ядерного договора с Ираном в мае прошлого года и восстановления им жестких антииранских санкций.