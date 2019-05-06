Вашингтон обеспокоен "агрессивными действиями" РФ и Китая в Арктике

Новости мира: Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай демонстрируют "агрессивное поведение" в Арктике.

Вашингтон обеспокоен в связи с заявлениями России по международным водам в районе Арктики, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Финляндии госсекретарь США Майк Помпео.

По словам Помпео, США будут усиливать свое присутствие в Арктике и будут противодействовать попыткам сделать эту территорию стратегической зоной Китая или РФ. Он подчеркнул, что Арктика должна оставаться исключительно мирной территорией, а не местом, где процветает беззаконие.

Госсекретарь отдельно отметил, что Китай, в отличие от России, не имеет права называть себя "почти арктическим государством".

"Есть только арктические и неарктические государства. Третьей категории не существует", - сказал он, добавив, что попытки Китая вмешаться в дела региона путем реализации крупных инфраструктурных проектов и инвестиций должны быть проверены.

Помпео также предупредил, что намерения России в Арктике, где она проводит масштабное расширение военной деятельности, могут оказаться дестабилизирующими.

"Мы знаем, что территориальные амбиции России могут перерасти в насилие", - сказал он, указывая на конфликт на востоке Украины.