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В США обнародовали новый "российский" доклад Мюллера

В США обнародовали новый "российский" доклад Мюллера
15:15 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Новая версия была опубликована в ответ на совместный иск от Buzzfeed и организации Electronic Privacy Information Cente.

Министерство юстиции США опубликовало новую версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает Buzzfeed со ссылкой на сам документ.

"В понедельник Министерство юстиции опубликовало новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому вмешательству в выборы 2016 года и кампании президента Дональда Трампа, таким образом дав понять, почему значительная часть документа из 448 страниц была отредактирована перед его публикацией ранее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новой версии доклада Мюллера Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы в предыдущей версии. В большинстве случаев речь идет о том, что засекреченная информация имеет отношение к расследованию, которое еще продолжается, и поэтому не может быть обнародована.

Как сообщалось, 24 марта генпрокурор США Уильям Барр, который получил от спецпрокурора Роберта Мюллера доклад по результатам "российского" расследования, отчитался о нем перед Конгрессом на четырех страницах. В документе, в частности, говорилось, что Мюллер не получил достаточно доказательств возможного сговора кампании президента США Дональда Трампа с россиянами, а также препятствование правосудию с его стороны.

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Зато с редактируемого текста полного отчета Мюллера, обнародованного в середине апреля, стало известно, что Трамп пытался повлиять на ход расследования, в том числе уволить спецпрокурора. Однако президента спасло то, что его помощники отказались выполнять его распоряжения, отмечалось в отчете спецпрокурора.

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США, Роберт Мюллер, Министерство юстиции США, Спецпрокурор США, Доклад Мюллера.
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