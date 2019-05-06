Трамп о возможном слушании Мюллера в Конгрессе: Они хотят "откатить" все назад

Новости мира: Трамп не хочет, чтобы Мюллер свидетельствовал в Конгрессом по "российскому" делу.

Дональд Трамп выступил категорически против того, чтобы спецпрокурор Роберт Мюллер давал показания Конгрессу по делу о вмешательстве России в выборы президента США.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"После того, как было потрачено более $35 млн в течение двух лет, проведено интервью с 500 лицами, с привлечением 18 демократов, охотившихся на Трампа, а также 49 агентов ФБР – кульминацией стал доклад на более чем 400 страницах, который подтвердил отсутствие сговора", - отметил Трамп.

After spending more than $35,000,000 over a two year period, interviewing 500 people, using 18 Trump Hating Angry Democrats & 49 FBI Agents - all culminating in a more than 400 page Report showing NO COLLUSION - why would the Democrats in Congress now need Robert Mueller....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 мая 2019 г.

Он выразил непонимание, почему демократы требуют, чтобы Роберт Мюллер свидетельствовал в Палате представителей.

"Они хотят "откатить" все назад, потому что им очень не нравится видеть однозначный вывод, что заговора не было? Не было никакого преступления – за исключением другой стороны (невероятно, но об этом не говорится в докладе), и никакого препятствования следствию. Боб Мюллер не должен свидетельствовать (перед Конгрессом – ред.)", – заявил Трамп, добавив, что у представителей Демократической партии не должно быть возможности вернуть все назад.

Как сообщалось ранее, юридический комитет Палаты представителей США достиг предварительной договоренности о слушании со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который возглавлял расследование относительно вмешательства РФ в выборы в США.