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Трамп о возможном слушании Мюллера в Конгрессе: Они хотят "откатить" все назад

Трамп о возможном слушании Мюллера в Конгрессе: Они хотят "откатить" все назад
07:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп не хочет, чтобы Мюллер свидетельствовал в Конгрессом по "российскому" делу.

Дональд Трамп выступил категорически против того, чтобы спецпрокурор Роберт Мюллер давал показания Конгрессу по делу о вмешательстве России в выборы президента США.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"После того, как было потрачено более $35 млн в течение двух лет, проведено интервью с 500 лицами, с привлечением 18 демократов, охотившихся на Трампа, а также 49 агентов ФБР – кульминацией стал доклад на более чем 400 страницах, который подтвердил отсутствие сговора", - отметил Трамп.

"Российское дело": Мюллер будет свидетельствовать в Конгрессе

Он выразил непонимание, почему демократы требуют, чтобы Роберт Мюллер свидетельствовал в Палате представителей.

"Они хотят "откатить" все назад, потому что им очень не нравится видеть однозначный вывод, что заговора не было? Не было никакого преступления – за исключением другой стороны (невероятно, но об этом не говорится в докладе), и никакого препятствования следствию. Боб Мюллер не должен свидетельствовать (перед Конгрессом – ред.)", – заявил Трамп, добавив, что у представителей Демократической партии не должно быть возможности вернуть все назад.

Как сообщалось ранее, юридический комитет Палаты представителей США достиг предварительной договоренности о слушании со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который возглавлял расследование относительно вмешательства РФ в выборы в США.

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Конгресс США, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Российское дело.
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