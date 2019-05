Трамп о возможном слушании Мюллера в Конгрессе: Они хотят "откатить" все назад

Дональд Трамп выступил категорически против того, чтобы спецпрокурор Роберт Мюллер давал показания Конгрессу по делу о вмешательстве России в выборы президента США.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"После того, как было потрачено более $35 млн в течение двух лет, проведено интервью с 500 лицами, с привлечением 18 демократов, охотившихся на Трампа, а также 49 агентов ФБР – кульминацией стал доклад на более чем 400 страницах, который подтвердил отсутствие сговора", - отметил Трамп.

After spending more than $35,000,000 over a two year period, interviewing 500 people, using 18 Trump Hating Angry Democrats & 49 FBI Agents - all culminating in a more than 400 page Report showing NO COLLUSION - why would the Democrats in Congress now need Robert Mueller.......

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 мая 2019 г.