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Помпео отменил визит в Германию и поехал в Ирак

Помпео отменил визит в Германию и поехал в Ирак
03:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Помпео неожиданно прибыл в Ирак из-за информации об иранской угрозе.

Государственный секретарь США Майк Помпео, который на этой неделе отправился в европейское турне, неожиданно посетил Ирак.

Об этом сообщает CNN.

"Госсекретарь Майк Помпео совершил неожиданную поездку в Ирак во вторник после того, как внезапно отменил запланированный визит в Берлин", - отмечает телеканал.

Как сообщается, глава Госдепартамента провел встречи с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди и президентом страны Бархамом Салехом. Всего визит Помпео в Багдад продолжался около четырех часов.

Как пояснили в администрации США, американская разведка получила "конкретную и достоверную" информацию, указывающую на то, что Иран вместе со своими сообщниками планирует нанести удары по расположениям военных сил США в регионе, в том числе на территории Ирака. В связи с этим Пентагон рекомендовал передислоцировать ударную группу в регионе.

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Как сообщалось ранее, Помпео во вторник должен был прибыть в Германию, однако в последнюю минуту отменил визит "учитывая насущные вопросы". В Госдепе заверили, что он посетит Берлин в ближайшее время и проведет встречи с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом.

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Иран, Ирак, Госдеп США, Майк Помпео.
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