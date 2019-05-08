Помпео отменил визит в Германию и поехал в Ирак

Новости мира: Помпео неожиданно прибыл в Ирак из-за информации об иранской угрозе.

Государственный секретарь США Майк Помпео, который на этой неделе отправился в европейское турне, неожиданно посетил Ирак.

Об этом сообщает CNN.

"Госсекретарь Майк Помпео совершил неожиданную поездку в Ирак во вторник после того, как внезапно отменил запланированный визит в Берлин", - отмечает телеканал.

Как сообщается, глава Госдепартамента провел встречи с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди и президентом страны Бархамом Салехом. Всего визит Помпео в Багдад продолжался около четырех часов.

Как пояснили в администрации США, американская разведка получила "конкретную и достоверную" информацию, указывающую на то, что Иран вместе со своими сообщниками планирует нанести удары по расположениям военных сил США в регионе, в том числе на территории Ирака. В связи с этим Пентагон рекомендовал передислоцировать ударную группу в регионе.

Как сообщалось ранее, Помпео во вторник должен был прибыть в Германию, однако в последнюю минуту отменил визит "учитывая насущные вопросы". В Госдепе заверили, что он посетит Берлин в ближайшее время и проведет встречи с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом.