Стрельба в школе в США: Есть раненные

В средней школе в пригороде Денвера (штат Колорадо) произошла стрельба, в результате которой ранены несколько человек.
Об этом информирует CNN.
"По меньшей мере семь или восемь человек были ранены во вторник во время стрельбы в школе в пригороде Денвера", - заявили в местных правоохранительных службах.
Инцидент произошел в средней школе STEM, где обучается около 1800 учеников, в районе Хайлендс Ренч. По словам заместителя шерифа, уже задержаны двое подозреваемых в нападении.
Стрельба началась около двух часов дня по местному времени. Руководство школы сразу вызвало правоохранителей. По словам очевидцев, выстрелы не смолкали, пока полиция не прибыла на место. Расследование продолжается.