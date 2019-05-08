Стрельба в школе в США: Есть раненные

Новости мира: При этом не уточняется, кто именно стал жертвами вооруженного нападения - ученики или же работники школы.

В средней школе в пригороде Денвера (штат Колорадо) произошла стрельба, в результате которой ранены несколько человек.

Об этом информирует CNN.

"По меньшей мере семь или восемь человек были ранены во вторник во время стрельбы в школе в пригороде Денвера", - заявили в местных правоохранительных службах.

Инцидент произошел в средней школе STEM, где обучается около 1800 учеников, в районе Хайлендс Ренч. По словам заместителя шерифа, уже задержаны двое подозреваемых в нападении.

Стрельба началась около двух часов дня по местному времени. Руководство школы сразу вызвало правоохранителей. По словам очевидцев, выстрелы не смолкали, пока полиция не прибыла на место. Расследование продолжается.