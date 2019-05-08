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Опрос: Байден лидирует среди демократов-кандидатов в президенты

Опрос: Байден лидирует среди демократов-кандидатов в президенты
09:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Байден имеет поддержку 46% опрошенных, сенатор-демократ Берни Сандерс - 14%. Далее в рейтинге - Пит Бутиджидж с 8% и Элизабет Уоррен с 7%.

Бывший вице-президент США Джо Байден на 32 пункта опережает своего ближайшего конкурента в борьбе за номинацию от Демократической партии на выборах президента США в 2020 году.

Об этом свидетельствуют результаты, проведенные изданием The Hill, сообщает Washington Examiner.

"Байден почти обеспечил себе большинство среди опрошенных The Hill, с поддержкой в 46%", - говорится в сообщении.

Его ближайший конкурент от Демократической партии Берни Сандерс получил 14% поддержки среди опрошенных.

Еще месяц назад Сандерса поддерживали 19% респондентов, а Байдена — 36%.

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Как известно, кандидатуры на пост президента США от Демократической партии выдвинули 18 высокопоставленных демократов. 76-летний Байден является самым старшим и самым опытным политиком в этой гонке.

Это будет третья попытка Байдена стать президентом США - он баллотировался в 1988 и 2008 годах. Сами же выборы президента США состоятся в ноябре будущего года.

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США, Джо Байден, Берни Сандерс, Выборы в США, Пит Бутиджидж.
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