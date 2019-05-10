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Военные США получат истребитель шестого поколения
Военные США получат истребитель шестого поколения

Военные США получат истребитель шестого поколения

Военные США получат истребитель шестого поколения
02:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости мира: Военно-морские силы США получат собственный истребитель шестого поколения.

В мире все чаще говорят о создании истребителей шестого поколения. Обычно их видят не столько заменой пятому поколению, сколько в качестве дополнения к нему. Перспективные крылатые машины должны будут сменить такие самолеты, как F-15 и F-18, а возможно, и более современные европейские Typhoon и Rafale. Активнее всего этот вопрос прорабатывают в США: именно американские специалисты приблизились к пониманию того, каким должен быть такой самолет.

Опыт создания единого истребителя пятого поколения для ВВС, ВМС и морпехов — Lockheed Martin F-35 Lightning II — позволял предположить максимальную степень унификации для разных видов Вооруженных сил США и в случае с перспективной машиной. Однако, судя по всему, этому не бывать. Как пишет Popular Mechanics, следующий истребитель для ВМС будет предназначен исключительно для флота и его создадут без учета требований других видов войск. Предполагается, что неизвестный самолет, условно именуемый F/A-XX, заменит истребитель F/A-18E/F Super Hornet на палубах авианосцев в 2030-х.

Согласно новому заявлению со стороны ВМС, флотский истребитель будет концептуально отличаться от самолета, создаваемого для Военно-воздушных сил. В требованиях для флотской машины нет жестких регламентов для работы во вражеском воздушном пространстве, как это можно видеть в случае с Next Generation Air Dominance (NGAD), проектируемым в интересах ВВС. Последний должен уметь защитить перспективные бомбардировщики B-21 во время их проникновения на вражескую территорию. Сейчас NGAD видят своего рода "правопреемником" F-22.

Это вовсе не говорит о том, что флот США будет иметь меньший потенциал, чем Военно-воздушные силы. Просто для поражения целей в глубине территории противника ВМС намерены использовать ракеты большой и сверхбольшой дальности, так что истребителям не будет нужды залетать в глубь территории потенциального врага.

Popular Mechanics отмечает, что новый самолет для флота, "вероятно, будет иметь некоторое сходство с F-35C". Это палубная версия истребителя пятого поколения F-35, унифицированная с сухопутным вариантом по всем важным параметрам, таким как тип двигателя и радиолокационная станция. Совсем недавно стало известно, что F-35C хотят вооружить гиперзвуковым оружием.

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Напомним, в начале этого года Франция и Германия подписали соглашение о старте концептуального этапа научно-исследовательской работы в рамках программы истребителя нового поколения.

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США, Самолет, Армия, Пентагон, ВВС, Истребитель, Штаты.
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