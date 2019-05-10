General Dynamics обнародовала проект американского фрегата будущего

Новости мира: Компания General Dynamics продемонстрировала современное представление о боевом корабле с условным обозначением FFG(X).

Американская верфь Bath Iron Works, входящая в состав General Dynamics Corporation, представила свое предложение по управляемым ракетным фрегатам в рамках программы FFG(X) для ВМС США. Концепцию боевого корабля обнародовали во время экспозиции Sea-Air-Space 2019.

В основе проекта лежат технологии фрегата F100, разработанного испанской государственной судостроительной компанией Navantia.

Ранее сообщалось, что корабль на базе F100 стал одним из пяти финалистов, выбранных в рамках программы FFG(X). Другие финалисты, помимо General Dynamics, — Austal USA, Fincantieri Marine Group, Huntington Ingalls Industries и Lockheed Martin.

FFG(X) — одна из важнейших программ в истории современного американского флота. Всего военные планируют получить 20 фрегатов нового проекта.