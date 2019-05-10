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Трамп недоволен запуском ракет в КНДР, однако "готов к диалогу с Пхеньяном"

Трамп недоволен запуском ракет в КНДР, однако "готов к диалогу с Пхеньяном"
08:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Лидер США выразил недовольство по поводу повторных ракетных испытаний КНДР.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил свое недовольство после того, как Северная Корея произвела запуск летающих объектов второй раз менее чем за неделю.

Об этом пишет NHK.

Как отмечает издание, Трамп сообщил представителям СМИ, что Соединенные Штаты изучают запуски Пхеньяном, по словам президента, двух ракет малой дальности, произведенные ранее в тот же день.

Президент подчеркнул, что такая ситуация никого не радует. Вместе с тем он дал понять, что по-прежнему открыт для диалога с Пхеньяном, заметив: "отношения продолжаются, а что будет дальше - посмотрим".

Северная Корея снова провела запуски ракет

Как сообщалось, в четверг Северная Корея произвела запуск нескольких баллистических ракет. Вооруженные силы Южной Кореи сообщили, что Северная Корея, по всей видимости, произвела запуск двух ракет малой дальности, которые пролетели максимум 420 км и упали в воды Японского моря.

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США, Северная Корея, КНДР, Ракеты.
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