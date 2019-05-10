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Трамп пригласил президента Польши в Белый дом

Трамп пригласил президента Польши в Белый дом
15:09 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Президент Польши получил официальное приглашение в Белый дом.

Президент Польши Анджей Дуда и его жена Агата Корнгаузер-Дуда получили официальное приглашение осуществить визит в Белый дом в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на главу кабинета президента Польши Кшиштофа Щерського сообщает Польское радио, передает УНН.

Сообщается, что приглашение издал президент США Дональд Трамп. По информации Польского радио, переговоры лидеров имеют состояться 12 июня в Вашингтоне. Это будет вторая подобная встреча в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что о подробностях предстоящей встречи в ближайшие дни должна проинформировать американская сторона. В конце мая в Вашингтон поедет Кшиштоф Щерський, чтобы заняться подготовкой к визиту.

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По словам Щерського, главными темами переговоров Анджея Дуды с Дональдом Трампом будет польско-американское экономическое сотрудничество, участие США в инициативе Триморья, а также увеличение военного присутствия Вашингтона в Польше.

Как известно, Польша и США договорились об усилении военного присутствия в республике.

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Польша, Белый дом, Дональд Трамп, Анджей Дуда, Кшиштоф Щерский.
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