Минфин США расширил санкции против Венесуэлы

Новости мира: Минфин США включил в список санкций связанных с Венесуэлой компанию Monsoon Navigation Corporation, а также Serenity Maritime Ltd.

Министерство финансов США в пятницу включило в связанный с Венесуэлой санкционный список зарегистрированную на Маршалловых островах компанию Monsoon Navigation Corporation, а также Serenity Maritime Ltd., зарегистрированную в Либерии.

Кроме того, под "венесуэльские" санкции Минфина США попали два танкера Leon Dias и Ocean Elegance. Оба танкера ходят под флагом Панамы.

Напоминаем, США ввели санкции против четырех судоходных компаний, перевозивших нефть из Венесуэлы на Кубу. Об этом пишет DW.

С помощью санкций Вашингтон намерен усилить давление на нелегитимный режим Николаса Мадуро, говорится в заявлении министерства финансов США.