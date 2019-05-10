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Минфин США расширил санкции против Венесуэлы

Минфин США расширил санкции против Венесуэлы
23:43 Пт, 10 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира: Минфин США включил в список санкций связанных с Венесуэлой компанию Monsoon Navigation Corporation, а также Serenity Maritime Ltd.

Министерство финансов США в пятницу включило в связанный с Венесуэлой санкционный список зарегистрированную на Маршалловых островах компанию Monsoon Navigation Corporation, а также Serenity Maritime Ltd., зарегистрированную в Либерии.

Кроме того, под "венесуэльские" санкции Минфина США попали два танкера Leon Dias и Ocean Elegance. Оба танкера ходят под флагом Панамы.

Напоминаем, США ввели санкции против четырех судоходных компаний, перевозивших нефть из Венесуэлы на Кубу. Об этом пишет DW.

С помощью санкций Вашингтон намерен усилить давление на нелегитимный режим Николаса Мадуро, говорится в заявлении министерства финансов США.

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Санкции, Минфин, Венесуэла.
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