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США и Китай не достигли соглашения в торговых переговорах

США и Китай не достигли соглашения в торговых переговорах
00:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: В торговых переговорах между США и Китаем, стороны не достигли соглашения.

Торговые переговоры между делегациями США и Китая завершились в пятницу без объявления о достижении соглашения, сообщает интернет-портал американской газеты The Hill.

"Это было конструктивное обсуждение между двумя сторонами, это все, что мы можем сказать", - приводит издание слова главы Минфина США Стивена Мнучина репортерам по окончании переговоров.

Позже журналисты заметили С.Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера направляющимися в западное крыло Белого дома, отмечает The Hill.

Ранее в пятницу стало известно о вступлении в силу в США 10 мая повышения пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось.

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Китай, США, Пошлины, Соглашение, Торговые переговоры.
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