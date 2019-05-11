Новости мира: В качестве предупреждения, США направляют на Ближний Восток ЗРК и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Соединенные Штаты Америки приняли решение направить в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия, батарею зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Эти подразделения присоединятся к ударной группе ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактической группе бомбардировщиков на Ближнем Востоке в ответ на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и их интересов", - сообщается в документе.

Напоминаем, администрация США в скором времени введет новые санкции против Ирана, сообщила газета The Hill со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Совета национальной безопасности Тима Моррисона.